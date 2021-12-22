Фото: массовая авария произошла на Мурманском шоссе

Очевидец поделился кадрами крупного столкновения автомобилей в поселке Синявино Кировского района.

Фотографии с места происшествии опубликовали в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в среду, 22 декабря.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На Мурманском шоссе в Синявино большой «замес» из кучи автомобилей по направлению из города. На фото далеко не все участники, — пишет автор снимков.

Информация о пострадавших и причинах ДТП пока не поступала.