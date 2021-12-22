Фото: массовая авария произошла на Мурманском шоссе

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Очевидец поделился кадрами крупного столкновения автомобилей в поселке Синявино Кировского района. 

Фотографии с места происшествии опубликовали в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в среду, 22 декабря.

Фото: массовая авария произошла на Мурманском шоссе синявино, массовая авария, Ленобласть, Кировский район, ДТПФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: массовая авария произошла на Мурманском шоссе синявино, массовая авария, Ленобласть, Кировский район, ДТПФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
На Мурманском шоссе в Синявино большой «замес» из кучи автомобилей по направлению из города. На фото далеко не все участники, — пишет автор снимков.

Информация о пострадавших и причинах ДТП пока не поступала.

Вам будет интересно
Фото: массовая авария произошла на Мурманском шоссе синявино, массовая авария, Ленобласть, Кировский район, ДТП
В Петербурге задержали рецидивиста-вымогателя, получившего от пенсионера 500 тысяч рублей
29-летний петербуржец попался во второй раз на обмане пенсионеров. За крупное вознаграждение он обещал не привлекать родственницу пенсионера к уголовной...
22.12.2021 48
Автор