Новогоднюю мечту юного ленинградца с «Елки желаний» исполнил Сергей Перминов

Как сообщал ivbg.ru, заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов 16 декабря поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Пожелания сирот, детей из малообеспеченных семей, малышей и пожилых людей с тяжелым заболеванием помещены в украшениях на новогоднем дереве. В бумажном шаре, выбранном Сергеем Перминовым, было желание получить игровую приставку от Вячеслава Захарова.

Шар Сергей Перминов снял 16 декабря. И уже 22 декабря приставка оказалась у мальчика в Ленинградской области. Сенатор подчеркнул, что традиция должна иметь продолжение.

«Ведь дети всегда ждут праздника, ждут новогоднего чуда. Пусть у наших юных земляков крепнут силы, дух и вера в добро. Славе от души желаю здоровья, счастья и волшебного Нового года», — отметил Сергей Перминов