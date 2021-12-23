В Ленобласти «Ласточка» с пассажирами застряла на путях из-за сломанного поезда

В четверг, 23 декабря, пассажирам «Ласточки» не удалось вовремя доехать до пункта назначения. Причиной остановки стал сломавшийся впереди грузовой состав.

Электричка застряла вместе с пассажирами на участке железной дороги между Кузьмолово и Капитолово во Всеволожском районе Ленобласти. Внезапная остановка заняла около 33 минут.

Подробности уточняются.

Напоминаем, с 1 января 2022 года на территории Ленобласти вырастут тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. А также вырастут штрафы за безбилетный проезд на электричках.