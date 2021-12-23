Стал известен срок запуска второй нитки «Северного потока — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» будет готова к запуску до конца 2021 года.
Первая нитка «Северного потока — 2″ уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», — уточнил Миллер.
Глава компании назвал «Северный поток» мегапроектом и подчеркнул, что несмотря на наличие у проекта надежных финансовых партнеров из-за рубежа, газопровод все-таки построила Россия — в непростых условиях и под давлением.
В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского газопровода «Турецкий поток». Введены газотранспортные мощности на суше: в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через «Турецкий поток» газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран, — добавил Алексей Миллер.
Вам будет интересно
В МИД Польши заявили о желании закрыть «Северный поток-2». Руководство государства считает газопровод «вредным» для стран Европы. Подобное заявление прозвучало на...
10.12.2021 322