Стал известен срок запуска второй нитки «Северного потока — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» будет готова к запуску до конца 2021 года.

Первая нитка «Северного потока — 2″ уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», — уточнил Миллер.

Глава компании назвал «Северный поток» мегапроектом и подчеркнул, что несмотря на наличие у проекта надежных финансовых партнеров из-за рубежа, газопровод все-таки построила Россия — в непростых условиях и под давлением.

В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского газопровода «Турецкий поток». Введены газотранспортные мощности на суше: в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через «Турецкий поток» газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран, — добавил Алексей Миллер.