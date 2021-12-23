Появилась фотография сбежавшей из-под конвоя наркоторговки в Мурино

Правоохранительные органы публикуют фотографию сбежавшей женщины, обвиняемой в наркоторговле.

Среди прочих подробностей, выяснилось, что обвиняемая скрылась в районе 14:00, 23 декабря, из Всеволожской клинической межрайонной больницы. Там она находилась под стражей. Девушка обвиняется в незаконном производстве, хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков. Под стражу девушку заключили до 4 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

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Теперь она стала фигуранткой еще одного уголовного дела по статье «Побег из-под стражи».

У ее партнера по незаконному бизнесу в съемной квартиры ранее обнаружили целый склад оборудования для производства наркотиков, а также 7 кг запрещенного вещества.