Одна из организаторов склада наркотиков в съемной квартире в Мурино сбежала от полицейских

29-летняя девушка, задержанная за участие в наркобизнесе, сбежала из больницы, где она находилась под стражей.

Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области в четверг, 23 декабря.

Ранее стало известно, что завершилось расследование уголовного дела в отношении лиц, организовавших нарколабораторию. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.5. ст.228.1 УК РФ (Незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере).

В ходе обыска в съемной квартире в городе Мурино во Всеволожском районе следователями и оперативниками было обнаружено и изъято более 7кг запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды.