Видео: депутата выгнали пинками из здания администрации поселка Вырица

Непристойное поведения сотрудников администрации поселка Вырица Гатчинского района попало на видео.

Видео с места событий появилось в группе Солидарная Вырица 23 декабря. Как стало известно, депутат пришел в местную администрацию за получением информации по бюджету к завтрашней сессии. Однако вместо этого он получил «пару ласковых» и несколько пинков.

Агрессор на видео — Кузьмин Максим Александрович, являющийся сотрудником администрации Вырицы. В результате потасовки побитый депутат был вынужден вызвать полицию. Остальные подробности инцидента выясняются.