ФК «Ленинградец» впервые подписал контракт со своим воспитанником

Выпускник спортивной футбольной школы «Ленинградец» будет выступать за основную команду родного клуба.

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба, подписан долгосрочный контракт с 17-летним центральным защитником Романом Кудрявцевым. Игрок является воспитанником спортивной школы «Ленинградца», также выступает за сборную региона 2004 года рождения.

Как уточнили в пресс-службе команды, это первый контракт, подписанный с воспитанником школы «Ленинградца».