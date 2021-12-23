ФК «Ленинградец» впервые подписал контракт со своим воспитанником

Автор: Анастасия Щербакова
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Выпускник спортивной футбольной школы «Ленинградец» будет выступать за основную команду родного клуба.

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Фото: Роман Кудрявцев
Фото: паблика ФК «Ленинградец»

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба, подписан долгосрочный контракт с 17-летним центральным защитником Романом Кудрявцевым. Игрок является воспитанником спортивной школы «Ленинградца», также выступает за сборную региона 2004 года рождения.

Как уточнили в пресс-службе команды, это первый контракт, подписанный с воспитанником школы «Ленинградца».

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