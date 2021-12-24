Тротил, порох и патроны: стало известно, что хранил безработный в доме в Старых Медушах

Как сообщал ivbg.ru, 22 декабря при силовой поддержке Росгвардии проведен обыск в квартире 50-летнего мужчины на улице Бурцева в Санкт-Петербурге и доме в деревне Старые Медуши в Ломоносовском районе.
В ходе обысков обнаружены оружие и комплектующие к нему, а также различные боеприпасы. Экспертиза показала, что это: самодельно снаряженные патроны, пригодные для стрельбы; порох из категории взрывчатых веществ весом почти 370 граммов; около 1,5 килограмма тротила.
По факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено уголовное дело.
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13.12.2021 2051