За сутки на КАД высыпали почти 640 тонн соли

В Петербурге после очередного снегопада на КАД работают 85 единиц различной спецтехники и 112 сотрудников подрядной организации.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», за сутки на противогололедную обработку КАД было израсходовано 638 тонн соли. Еще 1 433 тонны соли, 1 350 тонн песко-соляной смеси ушло на обработку федеральных трасс в Ленобласти. Эти дороги чистят 324 единицы техники и 650 сотрудников.

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По прогнозам синоптиков, в пятницу, 24 декабря, в Ленобласти продолжится снегопад. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать технику. Напомним, для водителей работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84.