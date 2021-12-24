В субботу, 25 декабря, в крепости Копорье, расположенной в Ломоносовском районе Ленобласти, впервые после завершения ремонтных и консервационных работ пройдет «День открытых дверей».

Гостей ждет огненное шоу, выстрел из пушки, реконструкторы в доспехах и экскурсия по крепости. Правда, Копорье будет работать в новогодние праздники в экскурсионном режиме. 4, 6 и 8 января детей и взрослых ждет игра по станциям «Найди клад» на территории крепости и экскурсия.

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Напомним, крепость Копорье закрылась для посещения весной 2020 года после обрушения части кирпичной кладки входной группы. Реставраторы провели масштабные противоаварийные работы: разместили временную кровлю над Северной и Южной башнями и верхней смотровой площадкой, установили деревянные конструкции для фиксации кирпичной кладки, усилили арочные пролеты моста и многое другое.