«С Новым годом, ветеран!»: по всей России пройдут поздравления инвалидов и участников войны

До 31 декабря включительно в России будут проводить акцию «С Новым годом, ветеран!».

Партия «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции «С Новым годом, ветеран!», передают РИА Новости. Депутаты муниципалитетов по всей стране будут поздравлять и дарить подарки всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В планах организаторов мероприятий поздравить более 31 тысячи фронтовиков по всей стране. Подарки получит каждый участник и инвалид Великой Отечественной войны. Все посещения пожилых людей будет с соблюдением всех санитарных норм.

Не первый год вместе с движением «Волонтеры Победы» мы проводим эту добрую, нужную и важную акцию. Мы уже вручаем подарки героям в самых разных регионах нашей страны», – отметил Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы, координатор партпроекта «Историческая память».