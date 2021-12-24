Почти 2 тысячи обманутых дольщиков получат заветные квартиры в Мурино

Автор: Анастасия Щербакова
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В Мурино достроили проблемный жилой комплекс «Три кита». Заезжать в квартиры семьи смогут в начале 2022 года. 

Как рассказали в Правительстве Ленобласти, состоящий из пяти корпусов ЖК достроен и подключён ко всем инженерным сетям, а в квартирах уже сделана отделка. В рамках строительства возведён детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Ввод ЖК в эксплуатацию планируется сделать в оставшуюся неделю уходящего года.

Завершено возведение ещё одного очень сложного объекта для Ленобласти. До конца следующей недели мы сможем восстановить права 1933 дольщиков, — отметил зампред правительства Евгений Барановский.
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