Пенсионер из Ленобласти погиб в метро Петербурга

70-летний пенсионер умер на станции метро «Волковская» днем, 24 декабря.

О происшествии сообщает 47channel вечером, 24 декабря. Внезапная смерть пожилого мужчины произошла сегодня днем, на станции «Волковская». Прибывшие на место гибели человека медики констатировали смерть.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, пожилой мужчина родился и был зарегистрирован в Ленобласти. Что послужило причиной смерти неизвестно. Пенсионер вошел в вестибюль станции и внезапно свалился без чувств.