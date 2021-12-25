Видео: в Тюмени у авиалайнера взорвался двигатель во время взлета

Пассажиры рейса Тюмень-Ереван сняли на видео полыхающий во время взлета двигатель самолета.

Видео было опубликовано на видео-хостинге Ютуб в субботу, 25 декабря. Во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе левый двигатель самолета начал издавать огненные вспышки.

72.ru, ссылаясь на комментарий пассажира . Рейс должен был быть в 07:20. При взлете взорвался мотор. Рейс отменили. Половина пассажиров отправилась по домам. Новый рейс обещают вечером, — пишет портал, ссылаясь на комментарий пассажира .

К счастью, лайнер не успел оторваться от земли и был остановлен экипажем.