Видео: в Тюмени у авиалайнера взорвался двигатель во время взлета

Пассажиры рейса Тюмень-Ереван сняли на видео полыхающий во время взлета двигатель самолета.
Видео было опубликовано на видео-хостинге Ютуб в субботу, 25 декабря. Во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе левый двигатель самолета начал издавать огненные вспышки.
Рейс должен был быть в 07:20. При взлете взорвался мотор. Рейс отменили. Половина пассажиров отправилась по домам. Новый рейс обещают вечером, — пишет портал 72.ru, ссылаясь на комментарий пассажира .
К счастью, лайнер не успел оторваться от земли и был остановлен экипажем.
Вам будет интересно
В минувшие сутки на улице Госпитальной в Пушкине неизвестный напал с оружием на карету скорой помощи. В городе был объявлен...
25.12.2021 78