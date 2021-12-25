У гражданина Украины под Всеволожском нашли 100 грамм запрещенных веществ

Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на хранение и сбыт наркотиков в крупном размере.

Правоохранительные органы сообщают о задержании 41-летнего приезжего с Украины в посёлке Стеклянный. При нем были найдены запрещенные вещества.

Как стало известно, сотрудники полиции нашли в комнате подозреваемого сумку, в которой хранилось более 100 грамм наркотика, пластиковая трубка и электронные весы. Задержанный не зарегистрирован на территории России и официально нигде не работает.

Сейчас ему выбирают меру пресечения.