Электронные паспорта в России начнут выдавать в 2023 году

Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».

Выдача электронного паспорта россиянам начнется в январе 2023 года. В первую очередь его получат те, кто захочет сменить бумажную версию на пластиковую карту. Предполагается, что желающих будет не менее 100 тысяч человек.

По словам Казаковой, сейчас ведется работа по поэтапной выдаче нового образца документа. Над электронным паспортом совместно работают МВД РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также «заинтересованные государственные органы и организации».