Женщину избили до состояния комы в Сланцах

По информации ivbg.ru, 24 декабря в службу 112 сообщили о том, что в доме на улице Ломоносова в Сланцах порезалась 37-летняя женщина. И ей никак не могут остановить кровотечение.
Пострадавшую женщину бригадой скорой помощи доставили в Сланцевскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица и состояние комы.
Состояние женщины оценивается как тяжелое.
Следствие полагает, что ее во время ссоры на фоне распития спиртных напитков избил до состояния комы 32-летний сожитель. Мужчина задержан.
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