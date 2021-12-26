Женщину избили до состояния комы в Сланцах

По информации ivbg.ru, 24 декабря в службу 112 сообщили о том, что в доме на улице Ломоносова в Сланцах порезалась 37-летняя женщина. И ей никак не могут остановить кровотечение.

Пострадавшую женщину бригадой скорой помощи доставили в Сланцевскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица и состояние комы.

Состояние женщины оценивается как тяжелое.

Следствие полагает, что ее во время ссоры на фоне распития спиртных напитков избил до состояния комы 32-летний сожитель. Мужчина задержан.