Эксперт-экономист РЭУ рассказал о росте пенсий на 10% в 2022 году

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов объяснил, как будет происходить индексация пенсионных накоплений россиян в 2022 году.

По словам эксперта, пенсия будет увеличиваться по уровню фактической инфляции, поэтому ее рост составит 10%. При этом средний показатель индекса потребительских цен по итогам 2021 года составляет 8%.

Исходя из этих данных, индексация накоплений произойдет минимум на эту сумму, однако различные факты указывают на больший процент. Также эксперт отметил, что потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки будет сохраняться.