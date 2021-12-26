Погода в Ленобласти: 27 декабря ожидается до -17 градусов мороза и гололедица

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 декабря на территории Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

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Местами в регионе пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночное время -12… -25 °C. Днем -8… -17 °C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.