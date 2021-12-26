Следствие просит изменить меру пресечения Юрию Хованскому

Следствие просит изменить блогеру Юрию Хованскому меру пресечения с содержания под стражей. Информация об этом появилась на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.
Ближайшее заседание по делу Хованского состоится 29 декабря. На нем рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения, избранной по судебному решению ранее. Это может означать, что его отпустят домой.
Впрочем, адвокат блогера не исключает, что это может быть технической ошибкой.
Юрий Хованский задержан 9 июня 2021 года. Следствие полагает, что в 2018 году во время стрима он исполнил песню, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду.
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13.12.2021 2330