30 тысяч километров дорог в Ленобласти очистили от снега за выходные

Последствия непогоды на дорогах Ленобласти в круглосуточном режиме устраняли свыше 400 единиц спецтехники.

В минувшие выходные, 25 и 26 декабря, дорожники расчистили от снега и наледи почти 30 тысяч километров региональных дорог и обочин. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме.

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На горячую линию «Ленавтодора» поступило 37 заявок от автомобилистов. Больше всего обращений поступило из Всеволожского района.

«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать технику. Напомним, для водителей работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84.