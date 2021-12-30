Модульные станции очистки сточных вод запущены в поселках Гончарово и Мичуринское

Производительная мощность станции в Выборгском районе составляет 300 кубометров в сутки, в Приозерском – 400 кубометров.

Модульные сооружения изготавливаются на заводе и настраиваются индивидуально под исходные параметры сточных вод. При этом объект работает в автоматизированном режиме.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Отметим, сегодня вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.