IKEA планирует поднять цены на товары на 9%

В Британии отдельные товары подорожали на 50%.

Пресс-служба INGKA Group опубликовала релиз, в котором говорится, что компания увеличивает цены на свои товары в среднем на 9 процентных пунктов. Такое решение обусловлено в первую очередь растущей стоимостью на транспортировку и сырье. В заявлении также говорится, что удорожание товаров будет зависеть от инфляции в той или иной стране. Об этом информирует издание «Коммерсант».

— К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как повышение трат (на транспортировку товаров.- «Ъ») стало влиять на мировую экономику, мы должны переложить часть этих увеличенных затрат на наших клиентов, — Толга Онджю, менеджер IKEA по розничным продажам.

В пресс-релизе помимо этого говорится, что компания столкнулась с транспортными и сырьевыми ограничениями, которые в конечном итоге приводят к увеличению затрат. Сильнее всего эти проблемы, как уточнили в INGKA Group, ощущаются в Северной Америке и Европе. При этом ситуация скорее всего в следующем году не улучшится.