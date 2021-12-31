За год из лесов Ленобласти вывели более 1 600 заблудившихся

За 2021 год спасателям удалось вывести из лесов Ленобласти более 1 600 заблудившихся человек. Отличившихся спасателей наградили за проделанную работу.

Так, благодарность губернатора Ленобласти получили спасатели из Приозерска и Новой Ладоги. Награды и медали от МЧС за высокий профессионализм достались спасателям из Лодейного Поля, Тосно и Приозерска, а также сотрудникам, которые занимаются подготовкой и обучением.

По итогам 2021 года лучшим стал поисково-спасательный отряд Лодейного Поля.

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Помимо этого, вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин лично поблагодарил коллектив управления по гражданской защите региона за проделанную работу и пожелал успехов в решении поставленных задач.