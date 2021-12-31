Часть жителей Петербурга уехала праздновать Новый год в Ленинградскую область, а оставшиеся в центре Северной столицы немного огорчились.

Потепление, таяние снега, которого на улицах города в избытке, привело к появлению потоков талой воды и грязи во дворах, на дорогах и пешеходных зонах.

Причиной тому стала несвоевременная и не качественная уборка снега в декабре после снегопадов. Губернатор Петербурга на днях признал что уборка снега — проблема, с которой справится не удалось. Ранее он заявлял что в плохой уборке виноваты автомобилисты, чьи машины мешают уборке снега.