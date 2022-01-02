Академик РАН усомнился в пользе красного вина

Академик РАН Лео Бокерия заявил, что для здоровья лучше выбирать белые, а не красные вина.

Польза красного вина в малых количествах для сердечно-сосудистой системы – это миф. Если человек все же пьет вино, то выбирать стоит белое, так как оно быстрее выводится из организма. Такое заявление сделал академик РАН Лео Бокерия в интервью РИА Новости.

Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино», — сказал Бокерия.

Он указал, что белое вино является хорошим мочегонным средством и быстро выводится из организма.

В качестве доказательства я привожу пример, когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина. Но он пьет только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», — рассказал академик РАН.