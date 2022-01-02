В Тихвине рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло накануне в Тихвинском районе Ленинградской области. Водитель автобуса в прошлом году дважды привлекался за нарушение ПДД.

Как стало известно ivbg.ru, около 10 вечера 1 января в районе остановочного пункта «Стретилово» на улице Ленинградской в Тихвине автобус задавил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Предварительно известно, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал трассу на неосвещённом участке.