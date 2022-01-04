Лео Бокерия: два часа ходьбы в неделю продлевают жизнь минимум на шесть лет

Ходьба является популярной активностью, не требующей никаких затрат.
По сообщению президента Национального медцентра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академика РАН Лео Бокерии в интервью РИА Новости, ходьба продлевает жизнь человека.
Ученый рассказал, что американские специалисты провели исследование с участием десятков миллионов людей и установили, что те, кто ходит два часа в неделю, живут на шесть-восемь лет дольше, чем ведущие сидячий образ жизни. Поэтому ходьба является популярной активностью, не требующей никаких затрат.
По мнению Бокерии, самоизоляция, на которой часто оказываются люди из-за пандемии, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. Главное — это правильное питание, физическая нагрузка, отказ от алкоголя.
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23.11.2021 1430