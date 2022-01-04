Все хотят в «Охту»: на горнолыжке каждый день не протолкнуться от людей и автомобилей

Для катания посетителям пришлось стоять в огромных очередях.

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По словам посетителей «Охта Парка» в соцсетях, чтобы попасть вечером на горнолыжку придется преодолеть страшные пробки.

В тоже время для того, чтобы покататься на склонах или катке надо выстоять огромные очереди.

Стоимость парковки 750 рублей в час заставляет кусать локти, а цена в 5 тысяч за 2 часа на катке рвать волосы на голове.

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