Россиянка Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски»

4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся финальный старт лыжной многодневки «Тур де Ски», участие в которой принимала лыжница из Твери Наталья Непряева. Спортсменкам предстояло пробежать 10 километров в гору Альпе Чермис свободным стилем. Максимальный угол наклона достигал 28%.

Перед началом гонки наша землячка была в желтой майке лидера и имела преимущество в 1,10 минуты. Две предыдущие гонки на «Тур де Ски» она выиграла, чего нашим спортсменкам не удавалось сделать со времен Юлии Чепаловой.

Основная борьба развернулась между Натальей, норвежкой и шведкой. Отстав от победительницы на 32,2 секунды Наталья заняла четвертое место, но в общем зачете «Тур де Ски» оказалась на первой строчке. Это историческая победа. До сегодняшнего триумфа россиянки ни разу не одерживали победу в общем зачете знаменитой многодневки.

— Я так переживала перед гонкой, очень волновалась. Очень сложно было оценивать свои силы именно на горе. Я очень довольно собой именно в этой гонке, — рассказала Наталья Непряева в эфире «Матч ТВ».