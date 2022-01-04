Россиянка Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски»

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся финальный старт лыжной многодневки «Тур де Ски», участие в которой принимала лыжница из Твери Наталья Непряева. Спортсменкам предстояло пробежать 10 километров в гору Альпе Чермис свободным стилем. Максимальный угол наклона достигал 28%.

10f408134bf80d6ce9c8f13e0803c517
Источник: СКРИН ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «МАТЧ ТВ»

Перед началом гонки наша землячка была в желтой майке лидера и имела преимущество в 1,10 минуты. Две предыдущие гонки на «Тур де Ски» она выиграла, чего нашим спортсменкам не удавалось сделать со времен Юлии Чепаловой.

Основная борьба развернулась между Натальей, норвежкой и шведкой. Отстав от победительницы на 32,2 секунды Наталья заняла четвертое место, но в общем зачете «Тур де Ски» оказалась на первой строчке. Это историческая победа. До сегодняшнего триумфа россиянки ни разу не одерживали победу в общем зачете знаменитой многодневки.

— Я так переживала перед гонкой, очень волновалась. Очень сложно было оценивать свои силы именно на горе. Я очень довольно собой именно в этой гонке, — рассказала Наталья Непряева в эфире «Матч ТВ».
Вам будет интересно
Все хотят в «Охту»: на горнолыжке каждый день не протолкнуться от людей и автомобилей
Для катания посетителям пришлось стоять в огромных очередях. ﻿ По словам посетителей «Охта Парка» в соцсетях, чтобы попасть вечером на горнолыжку придется...
04.01.2022 91
Автор