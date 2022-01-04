В США за сутки выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом

В США за прошедшие сутки было выявлено более одного миллиона случаев заражения COVID-19. Этот показатель является рекордным с начала эпидемии.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки в Штатах выявлено 1 082 549 случаев заражения. В сообщении AFP сказано, что данный показатель является рекордом для всего мира.

В США за сутки также от последствий коронавируса скончались 1 688 человек. Всего с начала эпидемии число умерших превышает 827,7 тысячи человек.

Кроме того, в США за весь период эпидемии заболели почти 56,2 миллиона человек. Агентство Bloomberg отмечает, что реальное число случаев заражения может быть еще больше, так как многие американцы делают тесты дома и не сообщают о результатах в медицинские учреждения.