Сообщение о прогуливающемся тигре под Приозерском не подтвердилось

Автор: Гузель Галимова
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Информация о тигре, разгуливающем по Приозерскому району Ленобласти, не подтвердилась.

В полиции не подтвердили сообщение о прогулке хищника по берегу бухты Владимирская у поселка Заостровье. В проверке и поисках следов тигра были задействованы сотрудники местной полиции и районные егеря.

Напомним, сообщение о тигре поступило в полицию накануне днем.

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05.01.2022 38
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