Сообщение о прогуливающемся тигре под Приозерском не подтвердилось

Информация о тигре, разгуливающем по Приозерскому району Ленобласти, не подтвердилась.
В полиции не подтвердили сообщение о прогулке хищника по берегу бухты Владимирская у поселка Заостровье. В проверке и поисках следов тигра были задействованы сотрудники местной полиции и районные егеря.
Напомним, сообщение о тигре поступило в полицию накануне днем.
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