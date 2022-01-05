Сообщение о прогуливающемся тигре под Приозерском не подтвердилось

Информация о тигре, разгуливающем по Приозерскому району Ленобласти, не подтвердилась.

В полиции не подтвердили сообщение о прогулке хищника по берегу бухты Владимирская у поселка Заостровье. В проверке и поисках следов тигра были задействованы сотрудники местной полиции и районные егеря.

Напомним, сообщение о тигре поступило в полицию накануне днем.