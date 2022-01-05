На Финском заливе заметили краснокнижных уток – фото

В акватории Финского залива заметили редких птиц — больших крохалей. Пернатые занесены в Красную книгу Ленобласти.
По словам фотографа-натуралиста Антона Кубышкина, стая крохаль насчитывала около 25 особей, среди которых лишь одна самочка.
«На снимках хорошо видно самочку, летящую перед самцом. Так и хочется представить что-то романтическое, но, скорее всего, это просто так совпало. Надо ведь было этой самочке где-то лететь», — рассказал фотограф.
Фото: instagram.com/birding_spb
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05.01.2022 77