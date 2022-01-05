На Финском заливе заметили краснокнижных уток – фото

В акватории Финского залива заметили редких птиц — больших крохалей. Пернатые занесены в Красную книгу Ленобласти.

По словам фотографа-натуралиста Антона Кубышкина, стая крохаль насчитывала около 25 особей, среди которых лишь одна самочка.

«На снимках хорошо видно самочку, летящую перед самцом. Так и хочется представить что-то романтическое, но, скорее всего, это просто так совпало. Надо ведь было этой самочке где-то лететь», — рассказал фотограф.