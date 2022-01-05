Эксперт напомнил, какие селфи могут привести к уголовному делу

Россияне могут привлечь к ответственности за неправильное селфи. Фотография, нарушающая закон, может привести к уголовному делу. Об этом заявил юрист Евразийской юридической компании «Сенатор» Сергей Савельев.

Савельев напомнил, что госслужащим нельзя делать снимки, порочащие честь и достоинство. Как говорит юрист, за такие селфи они могут быть уволены, передает агентство «Прайм».

Если россиянин является сотрудником органов внутренних дел, военнослужащим, то ему строго запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде и фотографии эротического характера.

Любым гражданам России нельзя делать снимки, которые могут повлечь за собой распространение данных, охраняемых законом. Такие снимки могут стать причиной возбуждения уголовного дела.

Савельев добавил, что в России нет закона, который бы запрещал скачивание и хранение на смартфоне чужих селфи, но без дальнейшего распространения.

Напомним, в ноябре полиция задержала подростков, устроивших непристойную фотосессию на фоне Спаса на Крови. И это не первая подобная фотосессия — ранее следом возбудил уголовное дело в отношении девушки, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора.