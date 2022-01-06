Число жертв ДТП со «скорой» в Ушаках выросло до двух

Стало известно еще об одном погибшем в ДТП с машиной скорой помощи в Тосненском районе Ленинградской области.

Как ранее ivbg.ru сообщал, в селе Ушаки Daewoo Nexia под управлением 27-летнего гражданина Узбекистана выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной скорой помощи. Удар был настолько сильным, что легковушку буквально разорвало пополам.

В результате 31-летний пассажир легковушки скончался на месте, а 27-летний — умер по пути в больницу. Оба погибших — граждане Узбекистана. В больницу также увезли 46-летнего фельдшера, его состояние оценивается как среднее.

Известно, что виновник аварии в 2021 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Его задержали и поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело.