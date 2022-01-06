В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности до полудня 7 января из-за гололеда.

Обильные осадки и температурные «качели» в виде резкого потепления, пришедшего в Петербург в ночь на 5 января, привели к образованию гололеда на улицах города. Коммунальщики просят пешеходов проявлять особую осторожность, а водителей временно отказаться от пользования личным транспортом, пишут «Невские новости».

Ситуацию осложняет то, что, судя по многочисленным жалобам петербуржцев, коммунальщики не справляются со своими обязанностями – вокруг горы нечищеного снега.

Жалобы на плохую работу коммунальщиков поступают и от жителей Ленобласти. Так, в Рябово коммунальщики попросту сгребли на тротуары собранный с проезжей части снег и оставили.