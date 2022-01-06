В Ленобласти и Петербурге за год отремонтировали 418 км федеральных дорог

За минувший 2021 год в Петербурге и Ленобласти после ремонта в эксплуатацию ввели 418 километров федеральных дорог и мостов.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», большинство работ пришлись на участки трасс Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-180 «Нарва» и А-121 «Сортавала». Общая протяженность отремонтированных дорог составляет порядка 300 километров. А самым масштабным ремонтом оказался капремонт приграничной дороги Выборг – Светогорск.
Также были обновлены трассы А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола», А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок» и А-118 КАД Петербурга.
Отмечается, что продолжается ремонт трассы «Скандинавия» до начала обхода Выборга . Полностью реконструированный участок станет доступен для автомобилистов в 2024 году.
В следующем 2022 году в Ленобласти планируется обновить порядка 300 км региональных дорог. На эти цели выделят 3 млрд рублей.