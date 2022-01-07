В Петербурге откроется первая частная клиника для лечения COVID-19

Московская компания «Мать и дитя» в 2022 году может открыть первый в Санкт-Петербурге частный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

Открытие госпиталя площадью 9000 квадратных метров запланировано в районе Лахты на середину 2022 года. Он рассчитан на 100 коек, в том числе 12 реанимационных.

Стоимость открытия госпиталя в Санкт-Петербурге – 1,9 млрд рублей. Он создаст 150 рабочих мест. После окончания пандемии COVID-19 в госпитале будут оказываться услуги в области хирургии, урологии, эндоскопии, неврологии, кардиологии.