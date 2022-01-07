Хозяин квартиры нашел в вещах арендатора пистолет и боеприпасы во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 6 января около 19:00 во Всеволожске задержан 40-летний безработный житель Санкт-Петербурга. Поводом послужило обращение 48-летнего жителя Ленобласти.

Обратившийся – хозяин квартиры дома на Колтушском шоссе во Всеволожске. Ныне задержанный снимал у него жилье с сентября 2021 года. Мужчина обнаружил в вещах арендатора оружие.

Полицейские осмотрели квартиру и нашли пистолет с потертостями и 26 патронов калибра 9 мм. Согласно экспертизе, это короткоствольное, нарезное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы.

По факту хранения оружия возбуждено уголовное дело.