Матерая воровка «из пенсионного фонда» год спустя задержана за кражу 150 тысяч у пенсионерки из Никольского

По информации ivbg.ru, 6 января в Гатчине задержана 49-летняя безработная. Ее подозревают в краже 150 тысяч рублей у 86-летней жительницы Никольского 15 января 2021 года.
По словам пострадавшей, к ней в квартиру пришли две незнакомки и представились сотрудницами пенсионного фонда. Они сообщили, что должны заменить старые купюры на новые.
Забрав 150 тысяч рублей, мошенницы ушли и больше не возвращались. Установлено, что задержанная ранее пять раз фигурировала в уголовных делах о кражах. А с мая 2021 года находится под подпиской о невыезде по делу о хищении 1,8 млн рублей.
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22.11.2021 5532