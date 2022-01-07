Пока пенсионер отдыхал в Ленобласти, у него украли имущества на 10 миллионов в Петербурге

По информации ivbg.ru, 7 января в полицию сообщили о вскрытой двери в квартиру дома на Петрозаводской улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Хозяева жилища в конце декабря уехали на дачу в Рощино.

Добычей воров стали 600 тысяч рублей, по 50 тысяч евро и франков, банковские карты и ювелирные изделия. Общий материальный ущерб пострадавших составил 10 миллионов рублей.

Потерпевшим по уголовному делу о крупной краже является 67-летний пенсионер.