В Петербурге похитили мужчину и потребовали 500 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 6 января около 16:00 во дворе дома № 11 на улице Пулковская в Санкт-Петербурге трое злоумышленников насильно усадили мужчину в автомобиль марки Audi и уехали.

Благодаря плану «Перехват» иномарку нашли около 18:00 на проспекте Юрия Гагарина. Машина принадлежит 38-летнему жителю Шушар. В салоне находились четверо, в том числе похищенный. Всем мужчинам 37-39 лет.

По словам пострадавшего, злоумышленники требовали у него 500 тысяч рублей. Жертва похищения позвонила своему знакомому и попросила перевести на неизвестный ему счет 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека по предварительному сговору из корыстных побуждений).