Жительница Гончарово сообщила о минировании на детском концерте в Ленобласти

По информации ivbg.ru, 7 января около 15:00 в Светогорске задержана подозреваемая в «заведомо ложном сообщение об акте терроризма».

В экстренные службы 6 января поступил звонок. Женщина сообщила о неизвестных людях, которые якобы готовят взрыв на детском концерте. Личность звонившей была установлена – ей оказалась 44-летняя жительница поселка Гончарово.

Дома женщины не оказалось, а дверь ее квартиры была закрыта и опечатана. Соседи рассказали полиции, что она злоупотребляет спиртным. Подозреваемую нашли по новому месту жительства — в Светогорске. Возбуждено уголовное дело.