ДТП на «Сортавале» собрало семикилометровую пробку на въезде в Петербург

По информации ivbg.ru, 8 января около 15:40 на трассе А-121 «Сортавала» недалеко от деревни Корабсельки произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей.
Пострадавших в результате ДТП нет, однако на въезде в Санкт-Петербург образовался затор длиной в семь километров. Движение почти полностью блокировано от деревни Колясово.
При этом еще до столкновения движение по участку трассы было затруднено на протяжении четырех километров.
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11.12.2021 4385