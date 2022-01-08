ДТП на «Сортавале» собрало семикилометровую пробку на въезде в Петербург

По информации ivbg.ru, 8 января около 15:40 на трассе А-121 «Сортавала» недалеко от деревни Корабсельки произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей.

Пострадавших в результате ДТП нет, однако на въезде в Санкт-Петербург образовался затор длиной в семь километров. Движение почти полностью блокировано от деревни Колясово.

При этом еще до столкновения движение по участку трассы было затруднено на протяжении четырех километров.