Дядя вонзил нож в грудь племянника в Выборге

По информации ivbg.ru, 8 января около 00:30 в полицию Выборгского района сообщили о том, что в квартире дома на улице 3-я Бригадная в Выборге тяжелое ножевое ранение в грудь получил 41-летний мужчина.

Прибывшие на место полицейские задержали 61-летнего дядю пострадавшего. По версии следствия, между мужчинами возникла ссора в процессе совместного распития алкогольных напитков.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.