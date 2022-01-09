Дядя вонзил нож в грудь племянника в Выборге

По информации ivbg.ru, 8 января около 00:30 в полицию Выборгского района сообщили о том, что в квартире дома на улице 3-я Бригадная в Выборге тяжелое ножевое ранение в грудь получил 41-летний мужчина.
Прибывшие на место полицейские задержали 61-летнего дядю пострадавшего. По версии следствия, между мужчинами возникла ссора в процессе совместного распития алкогольных напитков.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
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13.12.2021 4273