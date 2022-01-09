Автомобиль перевернулся в Ломоносовском районе – пострадал малыш в детском кресле

По информации ivbg.ru, 9 января около 13:00 на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области автомобиль марки SsangYong съехал в кювет и опрокинулся.
По предварительным данным, водитель не справился с маневром обгона из-за гололеда.
В результате ДТП травмы получил ребенок, находившийся в детском кресле. Его доставили в Первую детскую городскую больницу Санкт-Петербурга. Водитель иномарки получил царапины.
Вам будет интересно
Завершено расследование смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак. Согласно данным, полученным в результате экспертизы, причиной...
11.12.2021 4435