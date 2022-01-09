Автомобиль перевернулся в Ломоносовском районе – пострадал малыш в детском кресле

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 9 января около 13:00 на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области автомобиль марки SsangYong съехал в кювет и опрокинулся.  

Ломоносовском
Фото: Невские новости

По предварительным данным, водитель не справился с маневром обгона из-за гололеда.

В результате ДТП травмы получил ребенок, находившийся в детском кресле. Его доставили в Первую детскую городскую больницу Санкт-Петербурга. Водитель иномарки получил царапины.

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