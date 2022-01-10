В Ленобласти на шести федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 10 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 12-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов;
  • км 78-84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 630, 670, 672-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 125-126 (мост через р. Перовка)- ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, уборка снега от СБО механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков от снега.
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