Злостным нарушителям ПДД в России теперь грозит уголовная ответственность

С понедельника, 10 января, в России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, до трех лет лишения свободы грозит нарушителям ПДД за неоднократный выезд на «встречку» или превышение скорости более чем на 60 км/ч. Помимо срока, предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

Кроме того, до двух лет колонии могут получить водители без прав, пойманные за управлением транспортным средством.

Также в 2022 году у ГИБДД может появиться еще три повода штрафовать автомобилистов.