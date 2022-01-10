Пенсионер из Выборга рассказал соседке, что чуть не убил жену

В Выборгском районе Ленобласти пенсионер пырнул супругу ножом, а потом рассказал об этом соседке.

Инцидент произошел 9 января. В полицию Выборга позвонила местная жительница и сообщила, что 69-летний сосед рассказал ей, что во время распития алкоголя он ударил жену ножом в грудь.

На место немедленно прибыла скорая помощь. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации.

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Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее он был уже судим.